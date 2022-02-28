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Сколько человек получили QazVac и Pfizer в Алматинской области

28 Февраля 2022 15:44
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Сколько человек получили QazVac и Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Для жителей региона функционируют 318 медицинских, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 1 001 089 человек, что составляет 83,4% от соответствующего контингента, второй компонент получили – 901 228 граждан, или 75,1% от подлежащего иммунизации взрослого населения», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

По информации ведомства, жители Аксуского, Балхашского, Карасайского районов и городов Капчагай, Текели вакцинировались от COVID-19 на 100%.

Кроме этого, 106 807 человек получили вакцину Comirnaty (Pfizer), из них 88 112 подростков, 3982 беременных и 14 713 женщин в период лактации. Также 217 072 человек прошли полный курс ревакцинации, из них 208 059 человек получили вакцины «QazVac» и «SinopharmVeroCell», 9013 человек получили Comirnaty (Pfizer).

В настоящее время, для жителей области доступны четыре вида противовирусных препаратов, это «Спутник V», «QazVac», «SinopharmVeroCell» и для подростков, беременных, кормящих женщин так же, для лиц старше 50 лет и для медицинских работников Comirnaty (Pfizer).

За последние сутки в Алматинской области зарегистрировано 11 случаев КВИ, из них 10 симптомных (90,9%) и 1 бессимптомый (9,1%) случай. Темп прироста при сравнении последних двух недель снизился с 0,1% до 0,04%.

Заболеваемость в разрезе регионов области: Енбекшиказахский - 2, Карасайский - 2, Каратальский - 2, Сарканский - 1, Талгарский - 1, Талдыкорган - 3.

Напомним, с начала пандемии и по состоянию на 28 февраля текущего года в области зарегистрировано 69 438 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 52 857.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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