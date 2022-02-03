Сколько человек погибло при пожарах за год, рассказали в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошлый год в Нур-Султане погибли 11 человек в результате пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из всех чрезвычайных ситуаций, которые были зарегистрированы в 2021 году, 718 приходится на производственно-бытовые пожары. В результате травмирован 21 человек, погибли – 11. Нанесенный материальный ущерб от пожаров составляет свыше 179 млн тенге», - сообщил в ходе онлайн-конференции начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана Еркин Отаргалымулы.

Всего за прошлый год зарегистрирован 731 чрезвычайный случай, при которых пострадали 46 человек, из них госпитализированы 25 человек и погибли – 21.

Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор, на транспортных средствах и на подконтрольных объектах. Основные причины пожаров: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, неосторожное обращение с огнем.

Начальник управления призвал жителей столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

«Печи должны быть отремонтированы до начала отопительного сезона, содержаться в исправном техническом состоянии. Печная труба и дымовые каналы должны своевременно очищаться от сажи. Если эти мероприятия не проводятся, то увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отравлением людей угарным газом. За 2021 год в результате отравления угарным газом пострадало 50 человек, из них 36 дети», - добавил Е. Отаргалымулы.