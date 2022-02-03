+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек погибло при пожарах за год, рассказали в ДЧС Нур-Султана

3 Февраля 2022 13:03
Поделиться:
Сколько человек погибло при пожарах за год, рассказали в ДЧС Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошлый год в Нур-Султане погибли 11 человек в результате пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дело о поджоге с тремя смертями расследуют в Нур-Султане
Датчики угарного газа закупили для нуждающихся семей в Нур-Султане Землетрясение произошло в Пекине 76-летнюю бабушку спасли в Акмолинской области

«Из всех чрезвычайных ситуаций, которые были зарегистрированы в 2021 году, 718 приходится на производственно-бытовые пожары. В результате травмирован 21 человек, погибли – 11. Нанесенный материальный ущерб от пожаров составляет свыше 179 млн тенге», - сообщил в ходе онлайн-конференции начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана Еркин Отаргалымулы.

Всего за прошлый год зарегистрирован 731 чрезвычайный случай, при которых пострадали 46 человек, из них госпитализированы 25 человек и погибли – 21.

Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор, на транспортных средствах и на подконтрольных объектах. Основные причины пожаров: нарушение правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительных печей, неосторожное обращение с огнем.

Начальник управления призвал жителей столицы соблюдать правила пожарной безопасности.

«Печи должны быть отремонтированы до начала отопительного сезона, содержаться в исправном техническом состоянии. Печная труба и дымовые каналы должны своевременно очищаться от сажи. Если эти мероприятия не проводятся, то увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отравлением людей угарным газом. За 2021 год в результате отравления угарным газом пострадало 50 человек, из них 36 дети», - добавил Е. Отаргалымулы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Происшествия   #МЧС   #Пожар   #ДЧС  
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Новости по теме
Дело о поджоге с тремя смертями расследуют в Нур-Султане
Датчики угарного газа закупили для нуждающихся семей в Нур-Султане
Землетрясение произошло в Пекине
76-летнюю бабушку спасли в Акмолинской области
Популярное
1 Как реорганизуют структуру КНБ РК
2 Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
3 Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
4 Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
5 Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
6 Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Читайте также
Движение поездов на участке Мойынты-Сары-Шаган полностью восстановлено
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в 12 городах Казахстана
Как реорганизуют структуру КНБ РК
Бауыржан Байбек подал заявление об освобождении от должности в Nur Otan
Аскар Амрин покинул пост заместителя акима Нур-Султана
Президент РК подписал указ о назначении Галымжана Пирматова председателем Нацбанка
Алихан Смаилов представил нового главу холдинга «Байтерек»
Кандидатуру Галымжана Пирматова на должность нового председателя Нацбанка одобрил Сенат
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив