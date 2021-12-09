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Сколько человек наказали за взятку в Алматинской области с начала года

9 Декабря 2021 21:54
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Сколько человек наказали за взятку в Алматинской области с начала года

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области подвела итоги работы за 11 месяцев этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Алматинской области.

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По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандоса Жумабаева, за этот период зарегистрировано 93 уголовных правонарушения, из которых более 68,8%, или 64 преступлений являются коррупционными.

«По степени тяжести преступления квалифицируются преимущественно в качестве тяжких и особо тяжких, на которые приходится 68,8%, или 64 преступления. Согласно оперативно-следственной практики, львиная доля, или 83,8% коррупционных преступлений связана с взяточничеством, на которые приходятся 53 преступления»,– сообщил Жандос Жумабаев.

Таким образом, за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 163 человека, из которых 23 - первые руководители различных рангов. Осуждено 93, из них к штрафу – 81 человек на сумму более 154,8 млн тенге, к лишению свободы - 7, к иным мерам - 5 с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Помимо этого, в целях повышения гласности и прозрачности в сфере государственных закупок департаментом проводится мониторинг портала государственных закупок. За 11 месяцев 2021 года департаментом при проведении мониторинга государственных закупок бюджет Алматинской области сэкономили в сумме 8,2 млрд тенге.


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#Алматинская область   #Коррупция  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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