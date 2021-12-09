Сколько человек наказали за взятку в Алматинской области с начала года

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области подвела итоги работы за 11 месяцев этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК Алматинской области.

По словам первого заместителя руководителя Антикоррупционной службы по Алматинской области Жандоса Жумабаева, за этот период зарегистрировано 93 уголовных правонарушения, из которых более 68,8%, или 64 преступлений являются коррупционными.

«По степени тяжести преступления квалифицируются преимущественно в качестве тяжких и особо тяжких, на которые приходится 68,8%, или 64 преступления. Согласно оперативно-следственной практики, львиная доля, или 83,8% коррупционных преступлений связана с взяточничеством, на которые приходятся 53 преступления»,– сообщил Жандос Жумабаев.

Таким образом, за совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 163 человека, из которых 23 - первые руководители различных рангов. Осуждено 93, из них к штрафу – 81 человек на сумму более 154,8 млн тенге, к лишению свободы - 7, к иным мерам - 5 с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Помимо этого, в целях повышения гласности и прозрачности в сфере государственных закупок департаментом проводится мониторинг портала государственных закупок. За 11 месяцев 2021 года департаментом при проведении мониторинга государственных закупок бюджет Алматинской области сэкономили в сумме 8,2 млрд тенге.