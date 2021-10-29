Сколько человек лечатся от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за последние сутки зарегистрировано 222 случаев коронавирусной инфекции, из них 207 случаев с симптомами и 15 без симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, в городе выписано всего – 73, поступило – 101. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 1 074 человека (30 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 104. На ИВЛ – 29, на неинвазивной ИВЛ – 44, High flow занято – 29 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 248 пациента, симптомами – 2 160, с легкой и средней степенью, без симптомов – 88.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 305 человек, вторым компонентом – 1 906 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 28 октября 2021 года вакцинировано первым компонентом 992 959 человека, вторым компонентом 924 067 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 120 464 человек.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.