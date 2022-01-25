Сколько человек госпитализировали во время беспорядков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Светлана Султангазиева рассказала о количестве пострадавших во время беспорядков в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дни беспорядков, начиная с 4 января большое количество пациентов обращались в стационары города - это более 1200 человек. Они доставлялись каретой скорой помощи, а также были самообращения. Всем была оказана медпомощь. Где-то 506 пациентов были госпитализированы в наши стационары, а остальным была оказана амбулаторная помощь. На сегодняшнее утро большинство пациентов уже выписаны, оставалось около 30 пациентов», - ответила она.

Стоит отметить, что департамент полиции Алматы продолжает работу по раскрытию и расследованию уголовных правонарушений, связанных с январскими событиями. На сегодня в едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 1481 уголовное дело.