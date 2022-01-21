Сколько будут платить родители за детский сад в этом году в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Акимат Алматы вынес на обсуждение проект постановления «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы в дошкольных организациях города Алматы на 2022 год», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, в этом году размер родительской платы на одного ребенка за питание в месяц составит 20 500 тенге как в государственных, так и в частных ясли-садах.

Средняя стоимость расходов на содержание на одного воспитанника в месяц, во всех дошкольных организациях, где размещается государственный образовательный заказ, составит 41 197 тенге.

По данным управления образования, на начало 2022 года по городу функционируют 862 дошкольных организаций, из них 192 государственных (их посещают 36 571 ребенок) и 670 частных (посещают 30 638 детей).

Сообщается, что также 17 государственных ясли-садов являются коммунальными государственными учреждениями, из них: 4 – санаторных ясли-садов для детей тубвиражных и тубконтактных с проектной мощностью 405 мест, 13 – специальных ясли-садов для детей с нарушениями зрения, речи, слуха, опорно-двигательного аппарата и интеллекта с проектной мощностью 1291 мест, где отсутствует родительская оплата за питание. Данные дошкольные организаций находятся на 100% государственном обеспечении.

Кроме того, в целях доступности инклюзивного образования при 10 государственных ясли-садах общего типа назначения открыты коррекционные группы на 257 мест, где также отсутствует родительская оплата за питание.

Также в целях увеличения охвата при 9 государственных ясли-садах общего типа назначения открыты предшкольные группы с неполным днем пребывания без питания и сна на 265 мест, где дети обучаются на бесплатной основе.

Таким образом, при 10 государственных ясли-садах из 175 государственных ясли-садов дополнительно открыты коррекционные группы на 257 мест, также при 9 государственных ясли-садах из 175 государственных ясли-садов дополнительно открыты предшкольные группы с неполным днем пребывания на 265 мест.

17 государственных ясли-садов (КГУ) являются самостоятельными государственными дошкольными организациями, не входящие в состав 175 КГКП.

Документ опубликован на сайте «Открытые НПА» и находится на публичном обсуждении.