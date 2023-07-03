Сколько будет стоить сжиженный газ в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Сколько будет стоить литр сжиженного газа в областном центре и районах региона сообщили в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, с 1 июля 2023 года введены новые предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Атырауской области.

Согласно приказу председателя Агентства Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции от 30 июня 2023 года, стоимость сжиженного газа в городе Атырау и на расстоянии до 200 километров от областного центра литр будет стоить 54 тенге (ранее он стоил 50 тенге). На расстоянии свыше 200 километров от областного центра стоимость литра сжиженного газа - 59 тенге за литр.

Цена на сжиженный природный газ для заправки автотранспорта в Атырауской области остается одной из самых низких по Казахстану.