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Сколько бродячих кошек и собак отлавливают в столице ежедневно

10 Ноября 2021 21:36
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Сколько бродячих кошек и собак отлавливают в столице ежедневно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На территории столицы ежедневно отлавливаются до 30 бродячих кошек и собак. Об этом сообщил руководитель Управления контроля и качества городской среды города Нур-Султана Даулет Доскулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ветеринарная служба ежедневно отлавливает около 30 бродячих собак и кошек. Они отлавливаются по поступающим заявкам горожан. На сегодня в городе функционирует два временных приюта для бродячих кошек и собак», - сказал Даулет Доскулов на заседании постоянной комиссии столичного маслихата.

Ранее сообщалось, сколько средств необходимо для реконструкции столичного стадиона им. К. Мунайтпасова.

«Планируется на 2022-2024 годы выделение на развитие спортивных объектов 529,8 млн тенге. В 2022 году ожидается выделение 29,8 млн тенге. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию центрального стадиона им. К. Мунайтпасова. В целом вопрос капитального ремонта этого стадиона поднимается уже давно. В ходе планирования ремонтных работ проектировщики отметили аварийное состояние этого объекта. Было принято решение, что стадион необходимо не только отремонтировать, но и реконструировать. На сегодня стадион прошел техническую проверку. Теперь мы ждем итогов анализа по ЧС», - сказал руководитель Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана Кайсар Манкараев.


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#Нур-Султан   #Общество   #Маслихат   #Животные  
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Автор:

Серик Сабеков

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