Сколько беременных и кормящих женщин вакцинировались от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области предоставили данные по вакцинации от коронавируса подростков, беременных и кормящих женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, на 15 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано первым компонентом - 120 124, вторым - 86 887 человек.

«Из них первую дозу получили: 99 403 подростка, 4275 беременных, 16 378 кормящих женщин. Вторую дозу получили: 71 744 подростка, 3194 беременных, 11 949 кормящих женщин», - сообщили в пресс-службе ДСЭК области.

В области за прошедшие сутки выявлено два случая коронавирусной инфекции - в Илийском районе. Всего по состоянию на 15 марта в области зарегистрировано 69 522 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 52 931 случай.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.