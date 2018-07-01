Сколько автомобилей в РК куплено на льготных условиях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель совета директоров ОЮЛ «КазАвтоПром» Олег Алферов рассказал о том, какие автомобили казахстанской сборки наиболее популярны в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пятерку наиболее востребованных брендов по прежнему возглавляет марка «Лада», на второй позиции - Hundai, замыкает тройку наиболее популярных брендов Kia, в первой пятерке также марки JAC и Ravon. Рейтинг наиболее популярных моделей локального производства возглавили Lada Granta, внедорожник Lada 4*4, и Lada Vesta, - сказал О. Алферов пресс-конференции в СЦК.

Также спикер рассказал о результатах программы льготного автокредитования.

«В течение 6 месяцев текущего года более 2269 автомобилей были приобретены казахстанцами в рамках программы льготных автокредитов - в начале года оператором программы БРК был выделен новый третий транш финансирования этой программы. И как результат, по итогам полугодия почти 18% всех продаж отечественных автозаводов составил сбыт участникам заемщикам программы льготных автокредитов», - сообщил он.

При этом, О. Алферов отметил, что программа была ограничена во временных рамках.

«Важно понимать, что действие программы имело ограниченный по времени эффект, он наблюдался наиболее явственно в феврале-апреле, и уже в июне доля покупателей в рамках госпрограммы льготных автокредитов сократилось. И по итогам минувшего месяца лишь один из 13 покупателей отечественных автомобилей смог воспользоваться льготным автокредитом», - констатировал он.





Кроме того, представитель «КазАвтоПрома» сообщил об еще одном достижении компании.

«Спрос на предложения казахстанских автозаводов во втором квартале текущего года обновил исторический максимум - рыночная доля Казавтопрома достигла 48%. Иными словами, каждый второй покупатель нового легкового автомобиля в РК выбирает продукцию отечественных автозаводов», - заявил он.



