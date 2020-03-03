Сколько автомобилей с иностранными номерами зарегистрировано за месяц в Алматы

​АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зарегистрировано за месяц в Алматы, рассказали в ЦОНе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 24 автомобиля с иностранными номерами поставлено на учет. 21 из них был пригнан из России, два из Кыргызстана и один из Армении. Все автомобили 2018-2020 годов выпуска, которые соответствуют евростандарту», - сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительства для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова.

Ранее сообщалось , что сумма сбора за первичную регистрацию авто из других стран зависит не только от размера МРП, но и года выпуска транспортного средства:

- до двух лет (2018-2019 годов выпуска) – 0,25 МРП (662 тенге);

- от двух до трех лет (2017-2018 годов выпуска) – 50 МРП (132 550 тенге);

- от трех лет (2016 года выпуска и раньше) – 500 МРП (1 325 500 тенге - требование Налогового кодекса);

Добавим, что в течение февраля во всех шести спецЦОНах города Алматы без выходных проводился прием граждан по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами. О том, какие документы нужны, можно узнать здесь .

Первым алматинцем, который зарегистрировал свой автомобиль с иностранными номерами, был Владимир Баев. Он оформил документы всего за полчаса.

При административной полиции города Алматы работает колл-центр (звонить надо в будние дни с 09:00 до 19:00) по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Телефон «горячей линии»: 8-747-080-01-56.

Напомним, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования (то есть свидетельство о временной регистрации будет выдаваться всем, кто завез машины до 1 февраля 2020 года - прим. авт.). Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.