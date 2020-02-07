Сколько автомобилей с иностранными номерами зарегистрировано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько владельцев автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошли регистрацию в Алматы, рассказали в ЦОНе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня только 6 автомобилей с иностранными номерами поставлены на учет. 4 из них были пригнаны из России, а 2 - из Кыргызстана», - сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации «Правительства для граждан» по городу Алматы Жаныл Апетова.

Она также пояснила, что причиной малочисленной регистрации могут быть старые автомобили, пригнанные из стран ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что сумма сбора за первичную регистрацию авто из других стран зависит не только от размера МРП, но и года выпуска транспортного средства:

- до двух лет (2018-2019 годов выпуска) – 0,25 МРП (662 тенге);

- от двух до трех лет (2017-2018 годов выпуска) – 50 МРП (132 550 тенге);

- от трех лет (2016 года выпуска и раньше) – 500 МРП (1 325 500 тенге - требование Налогового кодекса);

Добавим, что с 1 февраля во всех шести спецЦОНах города Алматы без выходных проводится прием граждан по вопросам регистрации автомобилей с иностранными номерами. О том, какие нужны документы можете узнать здесь.

Первым алматинцем, который зарегистрировал свой автомобиль с иностранными номерами, был Владимир Баев. Он оформил документы всего за полчаса.

На сегодня при административной полиции города Алматы работает колл-центр (звонить надо в будние дни с 09:00 до 19:00) по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС. Телефон «горячей линии»: 8-747-080-01-56.

Напомним, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в месячный срок, в разовом порядке, обеспечить регистрацию автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран Евразийского экономического союза для личного пользования (то есть свидетельство о временной регистрации будет выдаваться всем, кто завез машины до 1 февраля 2020 года - прим. авт.). Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года.