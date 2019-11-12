Сколько автодорог охвачено строительством и реконструкцией с участием иностранного капитала в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько автомобильных дорог на сегодня охвачено строительством и реконструкцией с участием иностранного капитала, рассказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Сайранбек Бармаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день за счет правительственных займов реализуется семь совместных проектов с иностранными компаниями, по которым в текущем году охват строительства и реконструкции составил 850 км автодорог или 23 объекта»,- сказал Сайранбек Бармаков на пресс-конференции в Правительстве.

В свою очередь председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов рассказал о реализуемых совместно с иностранными компаниями проектах.

В частности, по его словам, на сегодня реализуются проекты автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» в 763 км, «Калбатау-Майкапшагай» в 413 км, «Караганды-Балхаш» в 363 км, «Мерке-Бурылбайтал» в 266 км, а также объездная дорога в городе Нур-Султане в 34 км.

«Доля иностранных граждан, задействованных в работах, не превышает 10%», - заверил Улан Алипов.