Сколько автодорог охвачено строительством и реконструкцией с участием иностранного капитала в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько автомобильных дорог на сегодня охвачено строительством и реконструкцией с участием иностранного капитала, рассказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Сайранбек Бармаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день за счет правительственных займов реализуется семь совместных проектов с иностранными компаниями, по которым в текущем году охват строительства и реконструкции составил 850 км автодорог или 23 объекта»,- сказал Сайранбек Бармаков на пресс-конференции в Правительстве.
В свою очередь председатель правления АО НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов рассказал о реализуемых совместно с иностранными компаниями проектах.
В частности, по его словам, на сегодня реализуются проекты автодороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск» в 763 км, «Калбатау-Майкапшагай» в 413 км, «Караганды-Балхаш» в 363 км, «Мерке-Бурылбайтал» в 266 км, а также объездная дорога в городе Нур-Султане в 34 км.
«Доля иностранных граждан, задействованных в работах, не превышает 10%», - заверил Улан Алипов.
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