НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько автодорог охвачено дорожно-строительными работами в Казахстане, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы имеем большую разветвленную сеть автомобильных дорог, протяженность которой составляет 157 тыс. км», - сказал Бейбут Атамкулов.

Глава МИИР уточнил, что из них 25 тыс. км приходятся на республиканскую сеть и 132 тыс. км - на дороги и улицы местной сети.

«В текущем году нами ведется активная работа по развитию автодорожной отрасли. В этом году дорожно-строительными работами охвачено 8,4 тыс. км, из них по республиканской сети 5 тыс. км и 3,4 тыс. км на дорогах и улицах местной сети», - сообщил Бейбут Атамкулов.

По данным ведомства, на сегодняшний день ведутся масштабные строительные работы на участках от Караганды до Капшагая (946 км). На востоке страны реконструируются дороги «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» (768 км) и «Калбатау-Майкапшагай» (415 км).

В южном регионе для развития туристического кластера озера Алаколь мы проводим реконструкцию автодороги «Ушарал-Достык» (184 км), также здесь ведется реконструкция трассы «Мерке – Бурылбайтал» (262 км), которая обеспечит качественной инфраструктурой курортную зону озера Балхаш. Кроме того, на юге страны реконструируется автодорога «Узынагаш-Отар» (96 км) и ведется строительство развязки на железнодорожном переезде на станции Шамалган. В западном регионе мы реализуем проект «Актобе-Атырау-Астрахань» (740 км).