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Сколько авто в месяц могут выдавать в Казахстане по льготному кредитованию

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 14:41
Сколько авто в месяц могут выдавать в Казахстане по льготному кредитованию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-премьер-министр Роман Скляр высказал свое мнение относительно программы льготного автокредитования в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы много раз обращались с этим вопросом, я много раз говорил, что этим вопросом занимается «Байтерек» (Национальный управляющий холдинг - прим.ред.), у которого есть эти средства», - сказал Роман Скляр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Он также сообщил, сколько авто по рефинансированию возможно ежемесячно выдавать.

«Да, действительно, по рефинансированию возможно ежемесячно всего лишь около 400-500 автомобилей выдавать по револьверной основе. А желающих более 100 тысяч, которые хотят приобрести. Поэтому «Байтерек» сейчас рассматривает различные варианты, как он будет использовать эти средства», - пояснил Роман Скляр.

Ранее Скляр сообщил, что Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование.


Правительство РК   НУХ "Байтерек"   Автокредитование  
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