Сколько авто сгорело и обстреляно в Алматы в ходе беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор службы спасения Алматы Бейсегали Жунисов рассказал о сгоревших и пострадавших автомобилях во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что все пострадавшие авто были эвакуированы на штрафные стоянки города.

«В данный момент с 5 января по сегодняшнее время сотрудниками нашей службы было вывезено 140 машин с улиц города. Здесь на стоянке 47 сгоревших, 48 обстрелянных машин, также есть разбитые, угнанные. Некоторые транспортные средства находятся на другой стоянке, в том числе полицейские», - рассказывает он.

По его словам, все автомобили были вывезены с улиц Толе би, Саина, Желтоксан, Розыбакиева, проспектов Назарбаева, Райымбека, Абая, с площади Республики и другие. Все сгоревшие авто не подлежат восстановлению.

Ранее сообщалось, сколько пожарных автомашин были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы.