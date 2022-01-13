Сколько авто сгорело и обстреляно в Алматы в ходе беспорядков
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор службы спасения Алматы Бейсегали Жунисов рассказал о сгоревших и пострадавших автомобилях во время массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер отметил, что все пострадавшие авто были эвакуированы на штрафные стоянки города.
«В данный момент с 5 января по сегодняшнее время сотрудниками нашей службы было вывезено 140 машин с улиц города. Здесь на стоянке 47 сгоревших, 48 обстрелянных машин, также есть разбитые, угнанные. Некоторые транспортные средства находятся на другой стоянке, в том числе полицейские», - рассказывает он.
По его словам, все автомобили были вывезены с улиц Толе би, Саина, Желтоксан, Розыбакиева, проспектов Назарбаева, Райымбека, Абая, с площади Республики и другие. Все сгоревшие авто не подлежат восстановлению.
Ранее сообщалось, сколько пожарных автомашин были повреждены и угнаны во время массовых беспорядков в Алматы.
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