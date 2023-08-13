Сколько аварийных домов снесут в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2029 года в столице будет снесено 206 аварийных жилых домов. Об этом сообщили в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года в городе Астане реализуется проект по обновлению жилищного фонда (снос аварийного (старого) жилья). На сегодняшний день по городу Астане имеется 206 домов в аварийной ситуации и с 2015 года требуют сноса, в том числе 18 аварийных общежитий. В связи с этим в настоящее время сформирован перечень 206 аварийных домов на 4710 квартир, подлежащих сносу в 2023-2029 годах. Информация о перечне аварийных домов города Астаны, подлежащих сносу, размещена на сайте», - сообщили в акимате, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Ранее сообщалось, что в этом году акимат начал большую работу по превращению Астаны в «город-сад». Эта работа будет вестись по примеру развитых «зеленых городов» мира. Разработана концепция по озеленению территории Астаны с дальнейшим утверждением точечной стратегии на ближайшие 5 лет.