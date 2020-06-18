Сколько аппаратов ИВЛ на сегодня имеется в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько аппаратов ИВЛ на сегодня имеется в Казахстане, сообщила и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стационарах страны имеется свыше 3200 аппаратов ИВЛ. При возникновении потребности в данных аппаратах отделение реанимации инфекционных стационаров будет иметь дополнительное обеспечение. Но на сегодня только треть тех аппаратов ИВЛ, которые есть в отделениях инфекционных стационаров, задействованы для оказания медицинской помощи тяжелым пациентам», - сказала Лязат Актаева.

Спикер добавила, что при необходимости этот вопрос будет решаться.

Ранее она сообщила , что в Казахстане увеличилось число тяжелых случаев заболевания коронавирусом

«При росте заболеваемости также пропорционально растет число тяжелых случаев пневмонии. Если в апреле-марте в отделениях реанимации находилось 30-35 пациентов в крайне тяжелом состоянии, то сегодня мы констатируем, что в отделениях реанимации находятся 125 реанимационных пациентов, из них у двух пациентов применяются аппараты экстракорпоральной оксигенации легких - это высокотехнологичная услуга, которая позволяет обеспечивать организм кислородом», - сказала Лязат Актаева.