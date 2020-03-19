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Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Алматы

19 Марта 2020 12:24
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Сколько аппаратов искусственной вентиляции легких имеется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - ​Руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абильдаев проинформировал население касательно аппаратов искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сообщаем, что данные аппараты в медицинских организациях Алматы имеются в достаточном количестве, 479 в городских и около ста штук в республиканских организациях», - сказал он.

По его словам, в настоящий момент в Городской клинической инфекционной больнице находится 16 пациентов и в детской двое детей и одна мама с подтвержденным диагнозом коронавирус. В целом состояние у всех заболевших - у одного средней степени тяжести в связи с наличием заболевания хронической обструктивной болезни легких, у остальных удовлетворительное.

На сегодня в 4 провизорных госпиталях на карантине находятся 608 граждан, на домашнем карантине с 1 марта 730 человек. У всех находящихся на карантине температура в пределах нормы, катаральных явлений нет.

Напомним, в настоящее время в Казахстане подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы – 19 случаев, в Нур-Султане – 18 случаев.


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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Еламан Турысбеков

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