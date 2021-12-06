Сколько алматинцев записались на платную вакцинацию Pfizer
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько человек в Алматы записались на платную вакцинацию Pfizer, рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер отметила, что три медицинских организации в городе проводят записи желающих вакцинироваться Pfizer.
«Официально на сегодня на платную вакцинацию записались 3279 человек. Когда нам официально в Министерстве здравоохранения дадут разрешение и определят дозы вакцин, платная вакцинация Pfizer будет начата», - сказала Лаура Мырзагали.
Она уточнила, что все желающие - это взрослые люди от 19 до 65 лет. Активный возраст от 39 до 53 лет.
Кроме того, спикер пояснила, кому нельзя вакцинироваться.
«В любой вакцине есть противопоказания, определенные требования. Если у человека острая фаза любого заболевания или острая фаза хронического заболевания, то тогда он не может вакцинироваться», - ответила она.
На сегодня бесплатно вакцину «Comirnaty» компании Pfizer получают дети от 12 до 17 лет, беременные и кормящие женщины.
Ранее сообщалось, что в Алматы началась запись на платную вакцинацию Pfizer. Иммунизация будет проходить только в трех поликлиниках: городская поликлиника №5, городская поликлиника №7, городская клиническая больница №5.
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