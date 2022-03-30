Сколько алматинцев вакцинировались от COVID-19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько алматинцев получили вакцину от коронавируса, рассказали в управлении общественного здоровья города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным УОЗ, за 28 марта зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 10 случаев с симптомами и 1 без симптомов. Выписано всего – 15, поступило – 8.

В инфекционных стационарах (180 коек) физически находится 42 человека (4 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 5. На ИВЛ – 2, на неинвазивной ИВЛ – 0, High flow занято – 1 аппарат.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 66 пациентов, с симптомами – 53 с легкой и средней степенью, без симптомов – 13.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 489 человек, вторым компонентом – 804 человека. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 28 марта 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 156 014, вторым компонентом 1 124 975 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 125 067 человек.

На сегодняшний день провакцинировано Pfizer (Comirnaty) 61 672 человека, в том числе беременные - 3 501, кормящие - 13 585 и дети и подростки - 44 249.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 175 прививочных бригад из 555 человек.