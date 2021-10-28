Сколько алматинцев в этом году получили жилье

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как алматинцев обеспечивают доступным жильем. Об этом в ходе пресс-конференции в РСК Алматы сообщил руководитель управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, государственной поддержкой в мегаполисе охватывают все больше очередников. Список очередников в 2021 году заметно сократился благодаря тому, что в рамках государственной программы «Нұрлы жер» социальным жильем были обеспечены тысячи горожан.

«В этом году был утвержден план ввода жилья общей площадью 248,5 тыс. кв. м, или 3959 квартир, из них 1892 квартиры по линии «аренда без права выкупа жилья» и 2067 квартир по линии «кредитное жилье, для вкладчиков банка и очередников местных исполнительных органов». Мы реализуем госпрограмму совместно с Отбасы банком», - сообщил Сапар Нурашев.

К примеру, в этом году построено 37 домов, или 1110 квартир, в ЖК «Алма сити-5» Наурызбайского района. В этом же районе за счет средств инвестора ТОО «КазахСтрой» начато строительство школы на 1200 мест.

Кроме того, построено четыре дома, или 144 квартиры, в ЖК «Мадениет» Алатауского района, здесь также планируется строительство детского сада на 160 мест.

«Все эти дома уже введены в эксплуатацию, часть очередников заехали в квартиры. Например, в ЖК «Алма Сити-5» заселили 227 малообеспеченных многодетных семей и 440 очередников - вкладчиков Отбасы банка», - сказал Сапар Нурашев.

В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы ЖК «Жас Канат-2» Турксибского района, здесь проектом детальной планировки предусмотрено строительство 41 девятиэтажного дома, из них до конца года достроят 35 домов на 2705 квартир. Оставшиеся шесть многоэтажек достроят в 2022 году.

На территории ЖК «Жас Канат-2» будет построен детский сад на 260 мест, поликлиника на 340 посещений и школа на 1500 мест. Завершат строительство в 2022-2023 гг.