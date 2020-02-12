Сколько алматинцев стоит в очереди на получение жилья

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почти три тысячи семей обеспечены жильем в 2019 году в Алматы. Об этом сообщил заместитель руководителя управления жилищной политики города Мейржан Отыншиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, на сегодня в очереди на получение жилья состоят порядка 25,5 тыс. жителей города. Из них около 10 тыс. человек — работники бюджетных организаций и более 11,8 тыс. относятся к категории социально уязвимых слоев населения.

«В 2019 году распределено 2 913 квартир нуждающимся в жилье. Необходимо отметить, что 64% квартир распределено по льготному кредитованию в рамках программы «Нұрлы жер», разработанной для обеспечения доступным жильем граждан, не имеющих своего жилья», — сказал Мейржан Отыншиев, добавив, что еще 1 050 арендных квартир были предусмотрены для работающей молодежи.

В текущем году будет предусмотрено такое же количество жилья для работающих молодых людей.

По республиканской программе «Бақытты отбасы» выдано 246 займов, обладателями которых стали 121 многодетная семья, 96 неполных семей и 29 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Также в прошлом году 284 многодетные семьи получили жилищные сертификаты в рамках городской программы «Бақытты отбасы» и были обеспечены жильем.

Для повышения качества оказываемых услуг и оптимизации бизнес-процессов, а также обеспечения прозрачности и исключения коррупционных рисков на сегодняшний день создана Республиканская единая национальная система учета очередников на жилье.

Согласно этой системе, очередь полностью переведена на портал Электронного правительства (e-gov). Очередник при наличии ЭЦП может ежедневно просматривать свою очередь и видеть динамику движения.

Дополнительно к этому функционирует постоянная комиссия по распределению жилья, в состав которой входят представители гражданского общества, общественного совета, СМИ.

В заключение брифинга Мейржан Отыншиев сообщил, что на сегодня полностью завершена информатизация процесса распределения жилья — от постановки в очередь до выдачи квартир.