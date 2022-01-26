Сколько алматинцев с коронавирусом находятся на аппарате ИВЛ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о количестве заболевших коронавирусом за сутки и сколько человек находится на аппарате искусственной вентиляции легких, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным УОЗ, за 25 января зарегистрировано 2126 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1899 случаев с симптомами и 227 без симптомов. Выписано – 212, поступило – 232.

В инфекционных стационарах (3310 коек) находятся 1430 человек (150 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии – 90 пациентов. На аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 16, на неинвазивной ИВЛ – 31, High flow занято – 9 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 11 509 пациентов, с симптомами – 10 831 с легкой и средней степенью, без симптомов – 678.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1769 человек, вторым компонентом – 1148 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 25 января 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 102 954, вторым - 1 048 071 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 123 997 человек.

На сегодняшний день провакцинированы вакциной Pfizer (Comirnaty) 39 254 человек, в том числе беременные - 2 094, кормящие- 8 515 и дети и подростки - 28 645. Ревакцинацию получили 131 620 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.