Сколько алматинцев получили пакет ОСМС в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году более 26 тысяч взрослых пациентов, также более 40 тысяч детей были обеспечены пакетом обязательного социального медицинского страхования в Алматы. Об этом в ходе брифинга рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 12 месяцев прошлого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете гарантированного объёма бесплатной медицинской (ГОБМП) направил порядка 182,2 млрд тенге.

«В 2021 году для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС выделено финансирование на сумму 24,8 млрд. тенге. В рамках ГОБМП обеспечено- более 219 тысяч пациентов, в рамках пакета ОСМС - более 26 тысяч взрослых пациентов, также более 40 тысяч детей», - рассказал спикер.

На оказание скорой медицинской помощи и услуги санитарной авиации направлено более 9,8 млрд тенге.

«На первичную медико-санитарную помощь было направлено 36,8 млрд тенге, на стационарную помощь- 14,1 млрд тенге, на медицинскую помощь онкологическим больным- 16,5 млрд тенге, на консультативно-диагностическую помощь 2,4 млрд тенге, на амбулаторный гемодиализ 5,8 млрд. тенге», - пояснил Т. Абилдаев.