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Сколько алматинцев получили пакет ОСМС в прошлом году

18 Февраля 2022 12:26
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Сколько алматинцев получили пакет ОСМС в прошлом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2021 году более 26 тысяч взрослых пациентов, также более 40 тысяч детей были обеспечены пакетом обязательного социального медицинского страхования в Алматы. Об этом в ходе брифинга рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, за 12 месяцев прошлого года Фонд социального медицинского страхования на оплату медицинской помощи по городу Алматы в пакете гарантированного объёма бесплатной медицинской (ГОБМП) направил порядка 182,2 млрд тенге.

«В 2021 году для обеспечения пациентов на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и ОСМС выделено финансирование на сумму 24,8 млрд. тенге. В рамках ГОБМП обеспечено- более 219 тысяч пациентов, в рамках пакета ОСМС - более 26 тысяч взрослых пациентов, также более 40 тысяч детей», - рассказал спикер.

На оказание скорой медицинской помощи и услуги санитарной авиации направлено более 9,8 млрд тенге.

«На первичную медико-санитарную помощь было направлено 36,8 млрд тенге, на стационарную помощь- 14,1 млрд тенге, на медицинскую помощь онкологическим больным- 16,5 млрд тенге, на консультативно-диагностическую помощь 2,4 млрд тенге, на амбулаторный гемодиализ 5,8 млрд. тенге», - пояснил Т. Абилдаев.


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#Алматы   #Здравоохранение  
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Автор:

Гульзат Сахова

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