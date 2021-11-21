Сколько абонентов в столичном Сарыаркинском районе планируется подключить к газу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Сарыаркинском районе полностью газ поступает в жилые массивы «Коктал-1», «Коктал-2», также в часть жилого массива «Агрогородок», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках газификации столицы планируется подключить к газу более 7000 абонентов по району Сарыарка. На сегодняшний день в районе Сарыарка подключено к газу около 900 домов, 2151 домов получили технические условия, в 700 домах ведутся монтажные работы. В настоящее время газ полностью поступает в жилые массивы «Коктал-1», «Коктал-2», также в часть жилого массива «Агрогородок». До конца ноября в жилом массиве «Агрогородок» 20 оставшихся улиц будут обеспечены газом», - пояснили в пресс-службе акимата Сарыаркинского района.

Администратором газификации является Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан.

Отметим, что 4 ноября текущего года жители жилого массива «Коктал-1» жаловались на систематическое отключение подачи газа. В акимате пояснили, что подача газа была отключена в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях газоснабжения. Устранением занималась эксплуатирующая организация АО «КазТрансГаз Аймак».

В этой связи корреспонденты МИА «Казинформ» обратились за комментарием в Управление топливно-энергетического комплекса.

- Почему отключалась подача газа в указанном районе?

- Отключение подачи газа связано с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях газоснабжения. Устранением занималась эксплуатирующая организация АО «КазТрансГаз Аймак».

- За сколько дней заранее вы информируете горожан о проводимых ремонтных работах?

- Информирование абонентов производится АО «КазТрансГаз Аймак» путем рассылки СМС-сообщений. Ремонтные работы во время отопительного сезона не проводятся. Строительство сетей газоснабжения выполнялось в рамках проекта «Газификация города Астаны. 1 очередь строительства. 3-6 пусковые комплексы», прошедшего государственную экспертизу, а также согласованного со всеми государственными органами.

- Куда обращаться гражданам при отключении подачи газа?

- Подрядная организация, проводившая строительство распределительных сетей не является эксплуатирующей. Национальным оператором, эксплуатирующим и обеспечивающим подачу газа, является АО «КазтрансГаз Аймак». Внутренние же сети газоснажения, согласно закону «О газе и газоснабжении», обслуживают частные компании, имеющие соответствующую лицензию. Согласно закону, каждый потребитель должен иметь соответствующий договор. В случае аварийных ситуаций потребитель должен вызывать компанию, с кем заключен договор.

«Специалисты предупреждают, что такие дефекты - нормальное явление, учитывая, что газ в столицу был проведен в результате масштабного строительства более 1000 км, а давление стабилизируется, когда газификация полностью будет завершена в столице и все дома будут подключены к газу. В тех регионах, где газ вновь задействован, такие случаи происходят первые 2-3 года. Также специалистами рекомендуется жителям за это время иметь резервные печи. Напомним, жители района «Сарыарка» пользуются газом один год», - пояснили в районном акимате.

В пресс-службе районного акимата пояснили, что после произошедших аварийных случаев аппаратом акима города Нур-Султан был проведен ряд профилактических мероприятий. В частности, усилена аварийная служба АО «КазТрансГаз Аймак», ведется работа по запуску централизованной диспетчерской службы через «109» для оперативного приема и исполнения заявок жителей.

«Кроме того, Аппарат акима района Сарыарка проводит объезды и разъяснительную работу по подключению населения к газу. В ходе объезда жителям будут доведены алгоритм подключения к газу, перечень подрядных организаций, социальные льготы, кредиты и другая информация. Также, для регулирования легализации документов индивидуальных жилых домов работает штаб акимата. За два месяца 418 жителей обратились в штаб с различными вопросами по подключению к газу», - добавили в акимате столичного Сарыаркинского района.