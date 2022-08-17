17 Августа 2022 12:02

Сколько абонентов уже подключили к газу в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит газификация столицы, сообщил на брифинге руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Максат Есмагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, уже завершено строительство первой очереди, а также частично второй очереди газификации.

По оставшейся части второй и третьей очереди работы запланированы на 2022-2024 годы.

«На сегодняшний день в городе у нас имеют доступ к подключению 10 жилых массивов и трех микрорайонов: Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, плюс микрорайоны, это Казахаул, Акбидай и дома в районе улиц Московская – Потанина», - сказал Максат Есмагулов.

По данным акимата, было выполнено строительство 650 км сетей газоснабжения (акимат – 550 км, КазТрансГаз – 100 км). Доступом к газу обеспечено 14 тыс. абонентов с количеством населения около 200 тыс. человек.

«К газу подключено порядка 5 тыс. домов. Ежедневно данная цифра увеличивается, мы ожидаем, что в этом году будет хороший прирост по подключению абонентов. Уже за летние месяцы мы видим какой спрос имеется со стороны населения по подключению к сетям газа», - добавил Максат Есмагулов.

Фото: verelq.am



