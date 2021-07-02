Сколько абитуриентов сдали ЕНТ в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги проведенного Единого национального тестирования, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова отметила, что сейчас происходят очень хорошие изменения в формате сдачи ЕНТ, в частности, снижается эмоциональное напряжение среди абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений. Сейчас в формате ЕНТ происходят очень хорошие изменения, тем самым решаются несколько задач. Первое – снижение эмоционального напряжения среди тестируемых. Второе – усиление прозрачности академической честности. Третье – вопрос открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов», - отметила Наужан Дидарбекова.

По ее словам, в целом в ЕНТ приняли участие 145 288 абитуриентов.

Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит конференция об итогах Единого национального тестирования