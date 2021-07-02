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    16:20, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько абитуриентов сдали ЕНТ в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подводя итоги проведенного Единого национального тестирования, и.о. директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова отметила, что сейчас происходят очень хорошие изменения в формате сдачи ЕНТ, в частности, снижается эмоциональное напряжение среди абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Регистрация на ЕНТ проводилась на протяжении трех месяцев. В итоге было принято 285 164 заявлений. Сейчас в формате ЕНТ происходят очень хорошие изменения, тем самым решаются несколько задач. Первое – снижение эмоционального напряжения среди тестируемых. Второе – усиление прозрачности академической честности. Третье – вопрос открытости самой процедуры тестирования и изменение содержания вопросов», - отметила Наужан Дидарбекова.

    По ее словам, в целом в ЕНТ приняли участие 145 288 абитуриентов.

    Напомним, сегодня на площадке СЦК проходит конференция об итогах Единого национального тестирования


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