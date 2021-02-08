Скольких водителей лишили прав за три года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года более 110 тысяч водителей были лишены права управления по административным и уголовным правонарушениям. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на сегодняшний день в строевых подразделениях патрульной полиции имеется порядка 9 тысяч планшетов (8 967 ед.) с установленной системой «Единый реестр административных производств».

«В этой связи проверка выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта при надзоре за дорожным движением будет осуществляться посредством указанных планшетов», - пояснил Серик Тусупов.

Было отмечено, что в настоящее время с помощью планшетов можно проверить:

- личность водителя – по его паспортным данным или ИИНу:

- наличие водительских удостоверений и их статус;

- сведения по транспортному средству.

«Что касается проверки водительских удостоверений - для просмотра присвоенные категории и подкатегории водительских удостоверений, а также дата их выдачи», - добавил Серик Тусупов.

Спикер пояснил, что патрульная полиция будет проверять:

- срок действия водительских удостоверений – они выдаются на 10 лет;

- полученные категории. Указанные категории отражены в ст. 73 Закона «О дорожном движении».

Кроме того, водителей будут проверять на лишение прав и по криминальным учетам.

Ранее сообщалось , что казахстанцам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт с 13 февраля текущего года.

1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Закон вступает в силу с 13 февраля 2020 года.



