Скольких водителей лишили прав за три года в Казахстане
По его словам, на сегодняшний день в строевых подразделениях патрульной полиции имеется порядка 9 тысяч планшетов (8 967 ед.) с установленной системой «Единый реестр административных производств».
«В этой связи проверка выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта при надзоре за дорожным движением будет осуществляться посредством указанных планшетов», - пояснил Серик Тусупов.
Было отмечено, что в настоящее время с помощью планшетов можно проверить:
- личность водителя – по его паспортным данным или ИИНу:
- наличие водительских удостоверений и их статус;
- сведения по транспортному средству.
«Что касается проверки водительских удостоверений - для просмотра присвоенные категории и подкатегории водительских удостоверений, а также дата их выдачи», - добавил Серик Тусупов.
Спикер пояснил, что патрульная полиция будет проверять:
- срок действия водительских удостоверений – они выдаются на 10 лет;
- полученные категории. Указанные категории отражены в ст. 73 Закона «О дорожном движении».
Кроме того, водителей будут проверять на лишение прав и по криминальным учетам.
Ранее сообщалось , что казахстанцам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт с 13 февраля текущего года.
1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Закон вступает в силу с 13 февраля 2020 года.