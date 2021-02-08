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    13:16, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Скольких водителей лишили прав за три года в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года более 110 тысяч водителей были лишены права управления по административным и уголовным правонарушениям. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, на сегодняшний день в строевых подразделениях патрульной полиции имеется порядка 9 тысяч планшетов (8 967 ед.) с установленной системой «Единый реестр административных производств».

    «В этой связи проверка выдачи водительских удостоверений и регистрации транспорта при надзоре за дорожным движением будет осуществляться посредством указанных планшетов», - пояснил Серик Тусупов.

    Было отмечено, что в настоящее время с помощью планшетов можно проверить:

    - личность водителя – по его паспортным данным или ИИНу:
    - наличие водительских удостоверений и их статус;
    - сведения по транспортному средству.

    «Что касается проверки водительских удостоверений - для просмотра присвоенные категории и подкатегории водительских удостоверений, а также дата их выдачи», - добавил Серик Тусупов.

    Спикер пояснил, что патрульная полиция будет проверять:

    - срок действия водительских удостоверений – они выдаются на 10 лет;

    - полученные категории. Указанные категории отражены в ст. 73 Закона «О дорожном движении».

    Кроме того, водителей будут проверять на лишение прав и по криминальным учетам.

    Ранее сообщалось , что казахстанцам не нужно будет носить с собой водительское удостоверение и техпаспорт с 13 февраля текущего года.

    1 февраля текущего года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Данным Законом исключается обязанность водителей иметь при себе выданное в Казахстане водительское удостоверение, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также техпаспорт на автомобиль. Закон вступает в силу с 13 февраля 2020 года.



    Теги:
    МВД РК Транспорт Астана Общество Правоохранительные органы
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