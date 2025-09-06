СКО готовится к зиме: угольные запасы обеспечены на 66%

По информации руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства СКО Данияра Куанышбаева, на сегодняшний день в регионе заготовлено 407,5 тыс. тонн угля, что составляет 66% от общей потребности.

В течение всего отопительного сезона в регионе планируется использовать 620 тыс. тонн угля. Из этого объёма население уже приобрело 246 тыс. тонн, что соответствует 60% от запланированного объёма. Бюджетным организациям поставлено 142 тыс. тонн, и они полностью готовы к началу отопительного периода. Центральные котельные получили 19,5 тыс. тонн угля.

Стоит отметить, что поставки угля для котельных будут осуществляться поэтапно в течение всего отопительного сезона.

— На железнодорожных тупиках области сформирован запас угля объёмом 60 тысяч тонн. Из них 2,3 тысячи тонн находятся непосредственно в Петропавловске. В наличии имеются: 1600 тонн угля марки «Шубарколь», 500 тонн — «Каражыра», 200 тонн — «Майкобе». Стоимость угля варьируется в зависимости от марки и пункта доставки: уголь из Экибастуза реализуется по цене от 13 500 до 15 000 тенге за тонну, «Шубарколь» — от 19 500 до 25 000 тенге, «Каражыра» — от 18 000 до 24 000 тенге, «Майкөбе» — от 16 500 до 19 000 тенге за тонну, — сообщил Данияр Куанышбаев.

По его словам, в течение текущего месяца в регион будет доставлено 766 вагонов угля, что составляет 52 525 тонн. Сейчас в пути находятся 132 вагона.

— Приобретайте уголь заранее, так как в осенне-зимний период из-за резкого увеличения спроса возможно возникновение дефицита. Подготовка к отопительному сезону находится на постоянном контроле, — подчеркнул руководитель управления.

Ранее мы сообщали о том, что Казахстан входит в десятку крупнейших стран мира по объёмам добычи угля.