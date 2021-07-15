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    01:05, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Склоновый сток из-за сильного дождя произошел в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Склоновый сток дождевой воды по сухому логу произошел по трассе Аксай-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что 14 июля с 15:00 до 15:20 часов вблизи села Аксай Узунбулакского сельского округа Кегенского района, в результате обильных осадков в виде дождя и града произошел склоновый сток дождевой воды по сухому логу, который наблюдался по трассе Аксай-Алматы.

    «В результате склонового стока, вред населенным пунктам не причинен. В данное время уровень воды спал. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.


    Сообщается, что департаментом по ЧС в последние дни, ежедневно распространяются штормовые предупреждения о том, что на территории Алматинской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер и град. В связи с чем, имеется угроза прохождения склоновых стоков и подъем уровня воды в реках.

    Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и на 15-17 июля, в связи с этим ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.


    Теги:
    Погода ДЧС МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Природа Видео Алматинская область Происшествия
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