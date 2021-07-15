Склоновый сток из-за сильного дождя произошел в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Склоновый сток дождевой воды по сухому логу произошел по трассе Аксай-Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что 14 июля с 15:00 до 15:20 часов вблизи села Аксай Узунбулакского сельского округа Кегенского района, в результате обильных осадков в виде дождя и града произошел склоновый сток дождевой воды по сухому логу, который наблюдался по трассе Аксай-Алматы.

«В результате склонового стока, вред населенным пунктам не причинен. В данное время уровень воды спал. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.





Сообщается, что департаментом по ЧС в последние дни, ежедневно распространяются штормовые предупреждения о том, что на территории Алматинской области местами пройдет кратковременный дождь, гроза, ветер и град. В связи с чем, имеется угроза прохождения склоновых стоков и подъем уровня воды в реках.

Аналогичное штормовое предупреждение объявлено и на 15-17 июля, в связи с этим ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.