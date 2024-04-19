Склоны гор Мохнатка и Горельник укрепят до августа в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с работами по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу — Шымбулак, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, на данном участке из-за риска повторного камнепада запланированы работы по укреплению склонов, строительству ливневой системы и ремонту дороги.

Аким района Еркебулан Оразалин доложил главе города, что планомерно решается вопрос по укрепительным работам на склонах гор. В октябре 2023 года были начаты работы по ликвидации последствий камнепада на дороге Медеу — Шымбулак. Частично поврежденная камнепадом защитная стена была демонтирована. Со склонов гор Мохнатка и Горельник вывезено около 80 тысяч квадратных метров камней и очищена от насыпей 21 тысяча кубометров пазух.

Ерболат Досаев дал поручение завершить работы в намеченные сроки — до августа этого года, подчеркнув, что данный вопрос находится на жестком контроле в целях безопасности горожан.

В октябре 2023 года дорогу Медеу — Шымбулак закрыли из-за камнепада. Затем начались работы по ликвидации последствий. Позже в соцсетях распространялось видео падения огромных камней на Медеу.

В акимате сообщили, что по автодороге Медеу-Шымбулак был введен пропускной режим въезда.