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«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы

15 Января 2022 20:07
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«Складывали похищенное в мешки из-под мусора» - группу мародеров задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Ауэзовского района Алматы установили квартиру, ставшую складом временного хранилища вещей, что были добыты преступным путем, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комендатуру города.

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Хозяйничали в ней пятеро: три девушки и двое молодых людей. Установлено, что эти фигуранты ограбили несколько бутиков, расположенных в торговом доме «Азия Парк».

Любителей легкой наживы интересовали носимые вещи, обувь, косметика и женские аксессуары. Складывали похищенное в мешки из-под мусора. А уже дома с помощью плоскогубцев принялись срывать с одежды магнитные бирки.

«Младшему из задержанных 19 лет, старшему – 28 лет. Они – приезжие из других регионов страны. Вещественные доказательства изъяты. Подозреваемые арестованы», - сообщили в комендатуре Алматы.

Ранее полицейские Алматы задержали жителя Атырау, обокравшего магазин техники. Он выставил их на продажу. Также по подозрению в ограблении двух оружейных магазинов задержаны двое мужчин.

Также полицейские изъяли похищенные из ломбарда сотовые телефоны у 17-летнего парня в микрорайоне Калкаман в Алматы.


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#Алматы   #Борьба с преступностью   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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