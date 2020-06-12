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Склады загорелись на хлебоприемном предприятии в СКО

12 Июня 2020 09:31
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Склады загорелись на хлебоприемном предприятии в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четыре склада загорелись на хлебоприемном предприятии в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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12 июня в 05:36 часов в селе Кондратовка Кызылжарского района Северо-Казахстанской области на территории ХПП ТОО «Нур компания Астык ЛТД» произошло загорание четырех складских помещений на общей площади 1 100 кв. м.

В 07:29 часов пожар локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС СКО, дежурная следственная оперативная группа районного отдела полиции, добровольные пожарные формирования в составе 46 человек и 12 единиц техники.

12 июня в 06:25 часов в селе Абай Келеского района Туркестанской области на втором этаже отдельно стоящего 2-этажного ТЦ «Аят ата» произошел пожар на площади 250 кв. м с переходом огня на кровлю одноэтажного пристроенного склада на площади 32 кв. м.

Общая площадь пожара составила 282 кв. м. В результате пожара огнем уничтожена кабина автомашины марки «ГАЗель». В 08:10 часов пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. На место происшествия выезжали 36 сотрудников и 9 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям и департамента полиции Туркестанской области



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#Северо-Казахстанская область   #Туркестанская область   #Происшествия   #МВД РК  
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