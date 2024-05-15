И. о. министра торговли и интеграции Кайрат Торебаев рассказал о запланированном к строительству в Кордайском районе Жамбылской области складском комплексе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Комплекс будет состоять из нескольких производственных и торгово-логистических площадок. Размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объёмами сырья и развитой инфраструктурой. Будут созданы условия для реализации кооперационных проектов — производства молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции. Также создание комплекса направлено на развитие торгово-логистической инфраструктуры с Кыргызской Республикой, — сказал Кайрат Торебаев на брифинге в Мажилисе.

Он подчеркнул, что реализация проекта будет вестись полностью за счёт внебюджетных средств.

— 28 марта 2024 года акиматом Жамбылской области объявлен конкурс по отбору инвестора, который в дальнейшем будет управлять комплексом. 19 апреля объявлен повторный конкурс, однако инвестор всё ещё не определен. Будут проводиться отборы. Помимо строительства комплекса, поставили условия по подведению инженерной инфраструктуры, дальнейшая работа по строительству будет проведена местным исполнительным органом совместно с инвестором, — добавил он, комментируя вопрос о том, кто займется строительством.



Ранее депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Карасу».