21 Июля 2022 20:51

Складское здание бывшего кирпичного завода горело в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На территории бывшего кирпичного завода в Шымкенте произошло загорание одноэтажного складского здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

На пульт управления «101» департамента по ЧС города Шымкента 21 июля 2022 года в 14:42 поступила информация о пожаре по улице Сайрамская Енбекшинского района.

Прибывшие на место происшествия первые пожарные подразделения установили, что на территории бывшего кирпичного завода произошло загорание одноэтажного складского здания ТОО «NIК Дистрибьюция». Само здание П-образное, на территории частично имеются двухэтажные пристройки.

По предварительным данным на складе хранились ЛДСП, ламинат и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 1 тыс. 800 квадратных метров. Локализация пожара завершилась в 17 часов 07 минут. Причины пожара и размер материального ущерба устанавливаются.

По повышенному рангу вызова 2 БИС на место происшествия задействованы 120 сотрудников, 25 единиц техники Службы пожаротушения департамента по ЧС города Шымкента, один пожарный поезд, одна бригада филиала Центра медицины катастроф, одна бригада скорой медицинской помощи, 30 сотрудников и девять единиц техники департамента полиции, семь работников и семь единиц техники местных исполнительных органов.

Один рабочий получил незначительные ожоги, но от госпитализации отказался, добавили в пресс-службе.





Кадр из видео