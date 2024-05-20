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    11:01, 20 Май 2024 | GMT +6

    Склады с семенами подтопило в трех регионах Казахстана

    склад
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    О фактах подтопления складов с семенами и тепличных комплексов сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По оперативным данным акимата Западно-Казахстанской области, в результате сложившейся паводковой ситуации, в области имеются факты подтопления площадей озимых культур в общей слаженности порядка 4 тысяч гектар, и тепличный комплекс площадью 1 гектар в районе Байтерек сельского округа Махамбет коллективного хозяйства «Алтын Болашак», — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

    Вместе с тем, отмечают в ведомстве, на сегодня по оперативным данным акиматов областей факты подтопления складов с семенными материалами зафиксированы в Актюбинской, Костанайской области и СКО в объеме порядка 170 тонн (в Актюбинской — 80 тонн, Костанайской — 40 тонн, СКО — 50 тонн).

    — В целом обстановка стабильная, других угроз подтопления посевных площадей по оперативным данным акиматов областей не зафиксировано. В случае, если к началу посевных работ будут иметься вымоченные участки, посевная площадь будет восстановлена за счет посева на паровых полях, — говорится в ответе.

    Как сообщалось ранее, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.

    На сегодня засеяны 3,1 млн гектар:

    • в Абайской области — 393,8 тысячи гектар,
    • Акмолинской области — 510,2 тысячи гектар, 
    • Актюбинской области — 68,4 тысячи гектар, 
    • Алматинской области — 221,9 тысячи гектар, 
    • Восточно-Казахстанской области — 167,8 тысячи гектар, 
    • области Жетысу — 350,2 тысячи гектар,
    • Жамбылской области — 308,8 тысячи гектар,
    • Западно-Казахстанской области — 83,3 тысячи гектар,
    • Карагандинской области — 146,3 тысячи гектар,
    • Кызылординской области — 81,2 тысячи гектар,
    • Павлодарской области — 167,6 тысячи гектар,
    • Северо-Казахстанской области — 168,3 тысячи гектар,
    • Туркестанской области — 458,9 тысячи гектар,
    • Шымкенте — 12,4 тысячи гектар. 
    Теги:
    Посевная СКО Минсельхоз Костанайская область Актюбинская область Паводки
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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