Склады с семенами подтопило в трех регионах Казахстана

О фактах подтопления складов с семенами и тепличных комплексов сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По оперативным данным акимата Западно-Казахстанской области, в результате сложившейся паводковой ситуации, в области имеются факты подтопления площадей озимых культур в общей слаженности порядка 4 тысяч гектар, и тепличный комплекс площадью 1 гектар в районе Байтерек сельского округа Махамбет коллективного хозяйства «Алтын Болашак», — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, на сегодня по оперативным данным акиматов областей факты подтопления складов с семенными материалами зафиксированы в Актюбинской, Костанайской области и СКО в объеме порядка 170 тонн (в Актюбинской — 80 тонн, Костанайской — 40 тонн, СКО — 50 тонн).

— В целом обстановка стабильная, других угроз подтопления посевных площадей по оперативным данным акиматов областей не зафиксировано. В случае, если к началу посевных работ будут иметься вымоченные участки, посевная площадь будет восстановлена за счет посева на паровых полях, — говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.

На сегодня засеяны 3,1 млн гектар: