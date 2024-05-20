Склады с семенами подтопило в трех регионах Казахстана
О фактах подтопления складов с семенами и тепличных комплексов сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По оперативным данным акимата Западно-Казахстанской области, в результате сложившейся паводковой ситуации, в области имеются факты подтопления площадей озимых культур в общей слаженности порядка 4 тысяч гектар, и тепличный комплекс площадью 1 гектар в районе Байтерек сельского округа Махамбет коллективного хозяйства «Алтын Болашак», — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Вместе с тем, отмечают в ведомстве, на сегодня по оперативным данным акиматов областей факты подтопления складов с семенными материалами зафиксированы в Актюбинской, Костанайской области и СКО в объеме порядка 170 тонн (в Актюбинской — 80 тонн, Костанайской — 40 тонн, СКО — 50 тонн).
— В целом обстановка стабильная, других угроз подтопления посевных площадей по оперативным данным акиматов областей не зафиксировано. В случае, если к началу посевных работ будут иметься вымоченные участки, посевная площадь будет восстановлена за счет посева на паровых полях, — говорится в ответе.
Как сообщалось ранее, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.
На сегодня засеяны 3,1 млн гектар:
- в Абайской области — 393,8 тысячи гектар,
- Акмолинской области — 510,2 тысячи гектар,
- Актюбинской области — 68,4 тысячи гектар,
- Алматинской области — 221,9 тысячи гектар,
- Восточно-Казахстанской области — 167,8 тысячи гектар,
- области Жетысу — 350,2 тысячи гектар,
- Жамбылской области — 308,8 тысячи гектар,
- Западно-Казахстанской области — 83,3 тысячи гектар,
- Карагандинской области — 146,3 тысячи гектар,
- Кызылординской области — 81,2 тысячи гектар,
- Павлодарской области — 167,6 тысячи гектар,
- Северо-Казахстанской области — 168,3 тысячи гектар,
- Туркестанской области — 458,9 тысячи гектар,
- Шымкенте — 12,4 тысячи гектар.