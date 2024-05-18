Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая в РК

В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о начатых посевных работах в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день засеяны 3,1 млн га: в Абайской области — 393,8 тысячи га, в Акмолинской области — 510,2 тысячи га, в Актюбинской области — 68,4 тысячи га, в Алматинской области — 221,9 тысячи га, в Восточно-Казахстанской области — 167,8 тысячи га, области Жетысу — 350,2 тысячи га, в Жамбылской области — 308,8 тысячи га, в Западно-Казахстанской области — 83,3 тысячи га, в Карагандинской области — 146,3 тысячи га, в Кызылординской области — 81,2 тысячи га, в Павлодарской области — 167,6 тысячи га, в Северо-Казахстанской области — 168,3 тысячи га, в Туркестанской области — 458,9 тысячи га, в г. Шымкенте — 12,4 тысячи га, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

В частности, произведены посевы зерновых, овощных, кормовых, масличных культур, картофеля, сахарной свеклы и хлопчатника.

При этом, сообщают в ведомстве, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.