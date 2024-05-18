Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая в РК
В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили о начатых посевных работах в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На сегодняшний день засеяны 3,1 млн га: в Абайской области — 393,8 тысячи га, в Акмолинской области — 510,2 тысячи га, в Актюбинской области — 68,4 тысячи га, в Алматинской области — 221,9 тысячи га, в Восточно-Казахстанской области — 167,8 тысячи га, области Жетысу — 350,2 тысячи га, в Жамбылской области — 308,8 тысячи га, в Западно-Казахстанской области — 83,3 тысячи га, в Карагандинской области — 146,3 тысячи га, в Кызылординской области — 81,2 тысячи га, в Павлодарской области — 167,6 тысячи га, в Северо-Казахстанской области — 168,3 тысячи га, в Туркестанской области — 458,9 тысячи га, в г. Шымкенте — 12,4 тысячи га, — сообщили в Министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
В частности, произведены посевы зерновых, овощных, кормовых, масличных культур, картофеля, сахарной свеклы и хлопчатника.
При этом, сообщают в ведомстве, массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая текущего года.
— В целом, паводки негативно не повлияют на проведение весенней кампании в оптимальные сроки. Для регулирования паводковой ситуации принимаются все необходимые меры. Все вопросы, поднимаемые регионами касательно организации посевной кампании, рассматриваются на заседаниях оперативного штаба Министерства. Принимаемые меры позволят провести посевную кампанию без срыва в оптимальные агротехнические сроки, — говорится в ответе.