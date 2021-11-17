Склад загорелся в Алматы: спасатели вынесли из помещения 11 газовых баллонов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Медеуском районе города Алматы загорелся склад. Спасатели вынесли 11 газовых баллонов из помещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

«16 ноября в 19:36 на пульт 101 один за другим стали поступать тревожные звонки от очевидцев о том, что горит склад. Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Медеуский район на улицу Татибекова 10. Первые пожарные расчеты прибыли через 6 минут, к этому времени происходили вспышки газовоздушной смеси, открытым пламенем горел склад с ТМЦ на площади 80 квадратных метров.

Создалась угроза распространения огня на соседние строения. Для тушения и предотвращения взрыва введены пожарные стволы. В ходе тушения пожара из горящего склада эвакуировано 11 единиц газовых баллонов 50 и 25 л. Пожар локализован в 20:00 и ликвидирован в 20:05. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям области.









Принятыми мерами пожарные отстояли от огня соседние склады с товарно-материальными ценностями.

В тушении пожара задействовано 18 единиц техники, 59 человек личного состава в том числе руководство службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ.