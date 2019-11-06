Склад стройматериалов горел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горело складское помещение по реализации лакокрасочных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Пожар произошел в Алмалинском районе, по улице Карасай батыра, 288, угол улицы Брусиловского (район Тастак).
«Сегодня в 19 часов 29 минут силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру вызова. По прибытии пожарных расчетов открытым пламенем горело складское помещение по реализации лакокрасочных изделий, кровля которого оборудована под мансарду для хранения минваты, стекловаты (строительные материалы). Тушение пламени осложнялось плотной застройкой примыкающих к складу торговых точек. С места пожара был эвакуирован 1 газовый баллон на 25 литров, а также канистра с воспламеняющей жидкостью в 20 литров», - сообщили в ДЧС Алматы.
Благодаря принятым оперативным мерам удалось не допустить распространения огня на плотно пристроенный жилой дом, а также бутики с строительными материалами.
Пламя смогли локализовать за 20 минут, ликвидировать - меньше чем за полчаса, в 20 часов 05 минут. Площадь пожара составила 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
На месте работало 48 человек личного состава пожарных, 10 единиц техники, три наряда «Буран» Департамента полиции.
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