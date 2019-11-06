Склад стройматериалов горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горело складское помещение по ​реализации​ лакокрасочных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар произошел в​ Алмалинском районе, по улице Карасай батыра, 288, угол улицы Брусиловского (район Тастак).

«Сегодня в 19​ часов 29​ минут силы и средства ДЧС выехали по повышенному номеру вызова.​ По прибытии пожарных расчетов открытым​ пламенем горело складское помещение по ​реализации​ лакокрасочных изделий, кровля​ которого оборудована под мансарду для хранения минваты, стекловаты (строительные материалы). Тушение пламени осложнялось плотной застройкой примыкающих к складу торговых точек. С места пожара​ был эвакуирован 1 газовый баллон на 25 литров, а также канистра с воспламеняющей​ жидкостью в 20 литров», - сообщили в ДЧС Алматы.

Благодаря принятым оперативным мерам удалось не допустить распространения огня на плотно пристроенный​ жилой дом, а также ​бутики с строительными материалами.

Пламя смогли локализовать за 20 минут, ликвидировать​ - меньше ​чем за полчаса, в 20 часов 05 минут. Площадь пожара составила 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

На месте работало 48 человек личного состава пожарных, 10 единиц техники, три наряда «Буран» Департамента полиции.



