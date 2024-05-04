Пожар на складе со стройматериалами ликвидировали в Актобе

В Актобе загорелся склад со строительными материалами. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

На месте происшествия по повышенному рангу работали 10 единиц техники, 60 спасателей и сотрудников Центра медицины катастроф. По словам руководителя ДЧС района Алматы города Актобе Аслана Арзымбетова, при пожаре никто не пострадал.

Возгорание началось в 19:55, в 21:33 огонь ликвидировали.

— Благодаря быстрым действиям пожарных удалось избежать распространение огня на товары. Площадь возгорания 650 кв.м Устанавливается его причина, — добавили в ДЧС.

Фото: ДЧС Актюбинской области