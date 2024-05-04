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    23:17, 03 Май 2024 | GMT +6

    Пожар на складе со стройматериалами ликвидировали в Актобе

    пожар, Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/ Kazinform

    В Актобе загорелся склад со строительными материалами.  Об этом передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу ДЧС. 

    На месте происшествия по повышенному рангу работали 10 единиц техники, 60 спасателей и сотрудников Центра медицины катастроф. По словам руководителя ДЧС района Алматы города Актобе Аслана Арзымбетова, при пожаре никто не пострадал.

    Возгорание началось в 19:55, в 21:33 огонь ликвидировали.

    — Благодаря быстрым действиям пожарных удалось избежать  распространение огня на товары. Площадь возгорания 650 кв.м  Устанавливается его причина, — добавили в ДЧС.

    пожар, Актобе
    Фото: ДЧС Актюбинской области
    пожар, пожарные
    Фото: ДЧС Актюбинской области
    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Видео Актобе Актюбинская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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