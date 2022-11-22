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Склад с контрафактным алкоголем обнаружили в Петропавловске

22 Ноября 2022, 14:29
Склад с контрафактным алкоголем обнаружили в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью выявили целый склад контрафактной продукции в одном из гаражных кооперативов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка изъяли 158 пятилитровых емкостей, в которых содержались 740 литров спирта и 50 литров коньяка, 22 369 пачек сигарет без акцизных марок, что относится к крупному размеру.

«Как выяснилось, владелец сдавал гараж в аренду, не подозревая, для каких целей используется помещение. В ходе дальнейшей проверки был установлен владелец незаконного товара. Собранные материалы были переданы в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения», — прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.

Всего с начала года в регионе изъяли около 8 тысяч литров контрафактного алкоголя.


Кадр из видео


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