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    09:44, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Склад и две нарколаборатории ликвидировали в Алматы

    В момент изготовления наркотических средств задержано три гражданина РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК. 

    нарколаборатории ликвидировали в Алматы
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами  ликвидировал в мае 2025 года в Алматы Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры.

    нарколаборатории ликвидировали в Алматы
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества «мефедрон» и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.

    нарколаборатории ликвидировали в Алматы
    Фото: пресс-служба КНБ РК

    Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.

    Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Напомним, по данным МВД РК, за пять месяцев из незаконного оборота в стране изъято свыше 4 тонн наркотических средств и более 15 тонн прекурсоров. 

    Теги:
    Наркотики Борьба с наркотиками КНБ
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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