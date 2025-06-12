Склад и две нарколаборатории ликвидировали в Алматы
В момент изготовления наркотических средств задержано три гражданина РК, к которым с санкции суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Две нарколаборатории и крупный склад с прекурсорами ликвидировал в мае 2025 года в Алматы Комитет национальной безопасности при координации органов прокуратуры.
Обнаружено и изъято свыше 15 кг психотропного вещества «мефедрон» и 650 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, по данным МВД РК, за пять месяцев из незаконного оборота в стране изъято свыше 4 тонн наркотических средств и более 15 тонн прекурсоров.