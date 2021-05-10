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    21:49, 09 Май 2021 | GMT +6

    Склад горел в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горело одноэтажное складское помещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе ДЧС города сообщили, что 9 мая в 18:33 часов силы и средства департамента выехали по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, Северное кольцо шоссе, 87 «Г».

    «По прибытии пожарных, в 18:41 часов открытым пламенем горело одноэтажное складское помещение. Незамедлительно поданы стволы на тушение и на защиту близ стоящего склада с ТМЦ. С места эвакуирован 1 газовый баллон, объемом 25 литров.
    На месте пожара развернуто два боевых участка, задействован пожарный автопоезд АЦ-30-70, в кратчайшие сроки угроза распространения пожара снята. Локализация возгорания достигнута за 46 минут. Принятыми мерами удалось отстоять большую часть склада. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

    В ликвидации пожара задействовано 54 человека личного состава, 21 единица техники ДЧС г. Алматы, а также службы взаимодействия.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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