Склад горел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы горело одноэтажное складское помещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе ДЧС города сообщили, что 9 мая в 18:33 часов силы и средства департамента выехали по повышенному рангу по адресу: Жетысуский район, Северное кольцо шоссе, 87 «Г».

«По прибытии пожарных, в 18:41 часов открытым пламенем горело одноэтажное складское помещение. Незамедлительно поданы стволы на тушение и на защиту близ стоящего склада с ТМЦ. С места эвакуирован 1 газовый баллон, объемом 25 литров.

На месте пожара развернуто два боевых участка, задействован пожарный автопоезд АЦ-30-70, в кратчайшие сроки угроза распространения пожара снята. Локализация возгорания достигнута за 46 минут. Принятыми мерами удалось отстоять большую часть склада. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ДЧС.

В ликвидации пожара задействовано 54 человека личного состава, 21 единица техники ДЧС г. Алматы, а также службы взаимодействия.



