Скейт-площадка, место для стритбола и игровой комплекс откроются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице откроются скейт-площадка, место для стритбола, зона отдыха, игровой комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений в сети Instagram.

Во дворе столичных домов по ул. Иманова 10/1 и Габдуллина 11 предлагается установить скейт-площадку, поле для стритбола, зону тихого отдыха с беседками, игровой комплекс, песочницы. Такое концептуальное решение дворового пространства разработали в Центре урбанистики Нур-Султана после 5-ти проведенных встреч с жителями района.

«Напомним, в рамках совместного проектирования, создается пространство с учетом потребностей и пожеланий самих жителей. Исходя из полученных данных, разрабатывается проектное решение и реализуется идея.

Перед проектированием, столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. Как результат, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства.

Проект планируется реализовать в текущем году.

Напомним, Центр урбанистики проводит такие встречи на еженедельной основе в каждом районе города. Работа ведется по мастер-плану «Нур-Султан-комфортный город», - говорится в сообщении столичного управления.