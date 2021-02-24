Скейт-площадка, место для стритбола и игровой комплекс откроются в Нур-Султане
Во дворе столичных домов по ул. Иманова 10/1 и Габдуллина 11 предлагается установить скейт-площадку, поле для стритбола, зону тихого отдыха с беседками, игровой комплекс, песочницы. Такое концептуальное решение дворового пространства разработали в Центре урбанистики Нур-Султана после 5-ти проведенных встреч с жителями района.
«Напомним, в рамках совместного проектирования, создается пространство с учетом потребностей и пожеланий самих жителей. Исходя из полученных данных, разрабатывается проектное решение и реализуется идея.
Перед проектированием, столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. Как результат, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства.
Проект планируется реализовать в текущем году.
Напомним, Центр урбанистики проводит такие встречи на еженедельной основе в каждом районе города. Работа ведется по мастер-плану «Нур-Султан-комфортный город», - говорится в сообщении столичного управления.