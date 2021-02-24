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    20:16, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Скейт-площадка, место для стритбола и игровой комплекс откроются в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице откроются скейт-площадка, место для стритбола, зона отдыха, игровой комплекс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений в сети Instagram.

    Во дворе столичных домов по ул. Иманова 10/1 и Габдуллина 11 предлагается установить скейт-площадку, поле для стритбола, зону тихого отдыха с беседками, игровой комплекс, песочницы. Такое концептуальное решение дворового пространства разработали в Центре урбанистики Нур-Султана после 5-ти проведенных встреч с жителями района.

    «Напомним, в рамках совместного проектирования, создается пространство с учетом потребностей и пожеланий самих жителей. Исходя из полученных данных, разрабатывается проектное решение и реализуется идея.

    Перед проектированием, столичные урбанисты проводят анкетирование и собирают пожелания горожан. На встречах с жителями проводится командная дизайн-игра. Как результат, появляется эскизное предложение по обустройству нового общественного пространства.

    Проект планируется реализовать в текущем году.

    Напомним, Центр урбанистики проводит такие встречи на еженедельной основе в каждом районе города. Работа ведется по мастер-плану «Нур-Султан-комфортный город», - говорится в сообщении столичного управления.


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    Астана Акимат Строительство Благоустройство
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