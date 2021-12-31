«Сказано-сделано»: Какие эффективные инициативы Главы государства реализованы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали написал о том, какие эффективные инициативы Президента уже реализованы на деле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае 2021 года был принят новый закон о выборах. В соответствии с ним 25 июля в Казахстане впервые состоялись прямые выборы сельских акимов. В стране были избраны 864 акима», - написал Берик Уали.

Также избраны акимы малых сел и сельских округов, крупных посёлков и более 50 городов районного значения.

На 52% обновлён состав сельских акимов.

Напомним, с 2021 года запущена инициатива «Сказано-сделано». Пресс-служба Президента отслеживает исполнение поручений, данных Главой государства в Посланиях, совещаниях, встречах.



















