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«Сказано-сделано»: Какие эффективные инициативы Главы государства реализованы
31 Декабря 2021 22:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали написал о том, какие эффективные инициативы Президента уже реализованы на деле, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В мае 2021 года был принят новый закон о выборах. В соответствии с ним 25 июля в Казахстане впервые состоялись прямые выборы сельских акимов. В стране были избраны 864 акима», - написал Берик Уали.
Также избраны акимы малых сел и сельских округов, крупных посёлков и более 50 городов районного значения.
На 52% обновлён состав сельских акимов.
Напомним, с 2021 года запущена инициатива «Сказано-сделано». Пресс-служба Президента отслеживает исполнение поручений, данных Главой государства в Посланиях, совещаниях, встречах.
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