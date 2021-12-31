«Сказано-сделано»: Как эффективные инициативы Главы государства служат на благо страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2021 года запущена инициатива «Сказано-сделано». Пресс-служба Президента отслеживает исполнение поручений, данных Главой государства в Посланиях, совещаниях, встречах. По результатам их реализации в периодических изданиях размещены 28 инфографик. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Касым-Жомарта Токаева Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках инициативы «Сказано-сделано» положительно решена проблема с загрязнением реки Калжыр в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области. Лицензии старателей на добычу полезных ископаемых отобраны.
«Поступает большое количество жалоб от населения на состояние качества дорог в стране. Правительству поручено принять комплексные меры по улучшению состояния дорог республиканского и местного значения», - написал Берик Уали.
Также подписан закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития земельных отношений». Решена проблема, связанная с земельным вопросом, волновавшим население.
«По поручению Президента казахстанским учеными разработаны вакцины QazCovid-in(QazVac) и QazCoVac-P. Это получило высокую оценку на международном уровне», - отметил пресс-секретарь Главы государства.
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