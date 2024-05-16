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    22:43, 15 Май 2024 | GMT +6

    Скайдайверы впервые в истории пролетели сквозь Тауэрский мост

    Скайдайверы впервые в истории пролетели сквозь Тауэрский мост
    Фото: Wikipedia

    Два профессиональных скайдайвера совершили первый в мире полет через главную достопримечательность Лондона — Тауэрский мост, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Австрийские скайдаверы, 33-летний Марко Фюрст и 39-летний Марко Вальтеншпиль, в костюмах вингсьют, которые позволяют выполнять планирующие полеты, прыгнули с вертолета ранним утром в воскресенье с высоты 914 метров.

    Во время 45-секундного полета пара преодолела 1,2 км и пролетела через «окно» между двумя башнями Тауэрского моста размером 65×32 метра, развив при этом максимальную скорость в 246 км/ч.

    После пролета сквозь мост на высоте около 30 метров скайдайверы выполнили сложный маневр, взмыв в воздух примерно на 85 метров, и выпустили парашюты.

    Чтобы подготовиться к этому прыжку, австрийские скайдаверы совершили более 200 тренировочных прыжков.

    Теги:
    Спорт Вертолет Великобритания Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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