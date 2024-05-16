Скайдайверы впервые в истории пролетели сквозь Тауэрский мост

Два профессиональных скайдайвера совершили первый в мире полет через главную достопримечательность Лондона — Тауэрский мост, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Австрийские скайдаверы, 33-летний Марко Фюрст и 39-летний Марко Вальтеншпиль, в костюмах вингсьют, которые позволяют выполнять планирующие полеты, прыгнули с вертолета ранним утром в воскресенье с высоты 914 метров.

Во время 45-секундного полета пара преодолела 1,2 км и пролетела через «окно» между двумя башнями Тауэрского моста размером 65×32 метра, развив при этом максимальную скорость в 246 км/ч.

После пролета сквозь мост на высоте около 30 метров скайдайверы выполнили сложный маневр, взмыв в воздух примерно на 85 метров, и выпустили парашюты.

Чтобы подготовиться к этому прыжку, австрийские скайдаверы совершили более 200 тренировочных прыжков.