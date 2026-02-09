Скандал вокруг сервиса по обучению в Алматы: дети остались без кружков, родители с кредитами

В сети появились сообщения пользователей, которые не могут добиться возврата средств. По их словам, компания YaYa с 1 февраля приостановила работу: в результате дети лишились возможности посещать занятия, при этом банки продолжают списывать с родителей деньги по рассрочке, детские образовательные и спортивные центры, в свою очередь, остались без оплаты за оказанные услуги.

По словам пользователей, 5 февраля в Алматы состоялась встреча примерно с 160 родителями и руководством компании, по итогам которой были подписаны соглашения.

— Компания и медиаторы предлагают к возврату суммы, рассчитанные так: минус 50% списывается «за активацию приложения», из оставшихся 50% дополнительно вычитаются посещения. В итоге мизерные суммы, которые не покрывают суммы рассрочек. К примеру, за годовой абонемент в 360 000, при посещении 4 месяцев или 38 занятий, к возврату посчитана сумма 91 тысяча с ежедневным уменьшением этой суммы, — написала пользователь сети Айжан.

Компания также опубликовала официальное обращение к родителям, признав, что долгое отсутствие коммуникации в соцсетях вызвало справедливое беспокойство.

— За время работы дети посетили кружки и секции через платформу более 500 000 раз. Это подтверждает, что продукт был нужен и полезен. За этот период мы оплатили детским центрам более 1 млрд тенге. Мы горели своей идеей и старались сделать ценовую политику максимально комфортной для родителей, ведь на собственном примере знаем, сколько ресурсов необходимо, чтобы организовать досуг детей. Мы также субсидировали посещения за свой счет, желая, чтобы дети получали всестороннее развитие и не ограничивались одним центром. Однако в процессе развития стало очевидно, что действующая финансовая модель не выдерживает нагрузку в текущих рыночных условиях. Если проще: абонементы не только не окупались, но и сделали бизнес убыточным, что привело к кассовому разрыву и необходимости пересмотра операционной и финансовой структуры проекта, — говорится в обращении компании.

В компании уточнили, что получили часть лимитированного финансирования и приступили к процессу урегулирования обязательств. Отмечается, что ежедневно поступает более 1000 обращений, в том числе повторных от одних и тех же пользователей. На сегодняшний день обработано более 110 заявок, которые можно подать через WhatsApp или в приложении.

Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе департамента полиции Алматы. Там уточнили, что за последние пять дней в разные районные управления полиции поступили заявления от разных людей. Сейчас полиция их изучают и примет их в одно производство.

— В районные управления полиции в последние дни стали поступать заявления в отношении администрации данного учебного центра. Все они будут изучены и проанализированы. В случае выявления признаков уголовного правонарушения будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в полиции.

Напомним, в конце прошлого года в Алматы разгорелся скандал вокруг частного образовательного центра Tesla: сотни родителей требуют вернуть деньги из-за некачественного обучения.