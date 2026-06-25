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    Скандал вокруг автогаза: в Атырау начали расследование

    В Атырау возник спор, связанный с порядком распределения сжиженного нефтяного газа. В связи с этим действиям управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области дадут правовую оценку, передает корреспондент Kazinform.

    автогаз
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции, расследование начато по итогам анализа действий местных исполнительных органов при формировании плана распределения и поставок сжиженного нефтяного газа.

    Ранее департамент направил в адрес управления уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако в установленный срок меры по устранению выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим начато расследование в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

    Начат сбор и анализ материалов с целью подтверждения либо опровержения признаков правонарушения. В частности, проверяется информация о следующих возможных нарушениях:

    • предоставление преимуществ и льгот отдельным участникам рынка;
    • создание привилегированных условий для отдельных субъектов рынка;
    • формирование дискриминационных условий в отношении конкурентов.

    — Расследование проводится в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. По его итогам в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие меры, — сообщили в агентстве.

    Атырау Авто Газ
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор