Скандал вокруг автогаза: в Атырау начали расследование

В Атырау возник спор, связанный с порядком распределения сжиженного нефтяного газа. В связи с этим действиям управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области дадут правовую оценку, передает корреспондент Kazinform.

Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции, расследование начато по итогам анализа действий местных исполнительных органов при формировании плана распределения и поставок сжиженного нефтяного газа.

Ранее департамент направил в адрес управления уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако в установленный срок меры по устранению выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим начато расследование в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Начат сбор и анализ материалов с целью подтверждения либо опровержения признаков правонарушения. В частности, проверяется информация о следующих возможных нарушениях:

предоставление преимуществ и льгот отдельным участникам рынка;

создание привилегированных условий для отдельных субъектов рынка;

формирование дискриминационных условий в отношении конкурентов.