Скандал вокруг автогаза: в Атырау начали расследование
В Атырау возник спор, связанный с порядком распределения сжиженного нефтяного газа. В связи с этим действиям управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области дадут правовую оценку, передает корреспондент Kazinform.
Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции, расследование начато по итогам анализа действий местных исполнительных органов при формировании плана распределения и поставок сжиженного нефтяного газа.
Ранее департамент направил в адрес управления уведомление о наличии признаков нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако в установленный срок меры по устранению выявленных нарушений приняты не были. В связи с этим начато расследование в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Начат сбор и анализ материалов с целью подтверждения либо опровержения признаков правонарушения. В частности, проверяется информация о следующих возможных нарушениях:
- предоставление преимуществ и льгот отдельным участникам рынка;
- создание привилегированных условий для отдельных субъектов рынка;
- формирование дискриминационных условий в отношении конкурентов.
— Расследование проводится в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 194 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. По его итогам в рамках действующего законодательства будут приняты соответствующие меры, — сообщили в агентстве.